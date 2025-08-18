Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı'nın adaylık sorusuna “Millet hangi görevi verirse, o sorumluluğu üstlenecek irade hem bende hem de Mansur Bey’de vardır” sözleri ile yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabiliceği yönündeki tartışmalar sürerken Fatih Altaylı kritik soruyu Ekrem İmamoğlu'na yönetltti.

Altaylı'dan 'eğer seçime giremezseniz sorusu'

Ekrem İmamoğlu kendisi ile aynı cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile röportaj gerçekleştirdi.

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'na "Mansur Yavaş, Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam dedi. Bazıları siz serbest kalırsanız aranızda bir rekabet olacağını düşünüyor. YSK'dan adaylığınıza yeşil ışık gelmez ise diploma davasını kaybetmeniz bile buna neden olabilir. Aday Mansur Bey mi olmalı?" diye sordu.

"Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeri"

İmamoğlu Fatih Altaylı'ya “Mansur Başkan kumpaslara karşı dik durmuştur. İkimiz de millete karşı sorumluyuz, millet ne görev verirse yapacak irade ikimizde de mevcuttur. Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeridir.” sözleri ile yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'a ilişkin "Mansur Başkan millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP'li nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor. CHP'lilerin ve milletimizin iradesi 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayımızı belirledi ve bana bir görev verdi. Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da ben de milletimize karşı sorumluyuz. Millet ne görev verirse yapacak, mücadeleye koşacak irade hepimizde mevcuttur. Biz bu ortak akıl ve sarsılmaz hedefimiz doğrultusunda birbirine sıkıca sarılmış iki yol arkadaşıyız. Hedefimiz aynıdır. Genel başkanımız Özgür Özer ve Mansur Başkanımızla yolculuğumuz vatanımızın ve milletimizin geleceği mücadelesidir. Gerisi teferruattır. Mansur başkanım Türkiye'nin bir değeridir. Kendisine bir kez daha bu mücadeledeki yol arkadaşlığı için yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyecek çok uzun bir yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.