Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Çalık tepkisi: Bu neyin zulmü, neyin vicdansızlığı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları bulunan Murat Çalık'ın tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Bunların hesabını, bu millet ve ülkenin yargısı günü geldiğinde sizlere soracaktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastane penceresinde ve annesinin hastane önünde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, 1980 yılında DİSK Örgütlenme Daire Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Çelebi'nin kendisini ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık kardeşimize yapılan eziyeti konuşurken, darbe dönemindeki kendi deneyimini anlattı. 12 Eylül’de 4,5 yıl süren hapiste kalmış. O dönem babasını kaybetmiş, rahmet diliyorum. Babasının cenazesine katılırken yanında sadece bir asker olduğunu, darbe yönetimi olmasına rağmen kimsenin aklına ellerine kelepçe vurmak gelmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet M. Çalık kardeşime yapılan zulme dair yazılacak, söylenecek söz bulamıyorum. Hastanelere götürülüyor, kelepçeli. Tedavi ve kontrol için gittiği hastanede kanser teşhisi konuyor. Ardından operasyon geçirdikten sonra anjiyo yapılmak üzere kelepçeli şekilde naklediliyor. Fotoğrafı medyada yer alıyor. Bu yetmiyor, İzmir’de hapiste kalması mümkün olmadığını belirten rapor veriliyor, Adli Tıp için İstanbul’a sevk ediliyor. İzmir’de Adli Tıp yok mu? Bu da yetmiyor, Adli Tıp’tan sonra Metris cezaevine, oradan da İzmir’e gönderiliyor. O da yetmiyor, Adli Tıp Kurumu, bütün tetkiklerin yeniden yapılmasına karar veriyor."

"Hesabını millet soracak"

Faili meçhul cinayetlerle anılan "beyaz Toros" arabaları anımsatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu neyin zulmü, neyin vicdansızlığı? Allah aşkına, siz kimsiniz? Hangi amaçla görev yapıyorsunuz? Ne hırsla, kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Bu görevleri yerine getiren muhterislere sesleniyorum: Bir araba modeli ile hatırlanan döneme mi özendiniz? İşkenceyi, zalimliği yaparken faili meçhul dönemlerinden mi ilham aldınız? Hangi kin, ihtiras ya da tutkuyla hareket ediyorsunuz? Ne adına, kime hizmet ediyorsunuz? Bunların hesabını, bu millet ve ülkenin yargısı, günü geldiğinde sizlere soracaktır. Hepinize Allah, fikirlerimiz, siyasi görüşümüz ayrı olsa da vicdanı ile konuşan Sayın Ergün Turan’ın vicdanını, erdemini, irfanını, ahlakını nasip etsin!"