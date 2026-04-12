Ekrem İmamoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu İsrail Başbakanı Netenyahu'ya tepki gösterdi. İmamoğlu "Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" dedi.
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" dedi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgedeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Binyamin Netenyahu'ya cevap verdi.
"Türkiye Cumhuriyeti katliamcıların ithamlarını dikkate almaz"
Paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" diyen İmamoğlu ayrıca "Kürtler ise soykırımcılarla yanyana gelmeyecek bir onura sahiptir" açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:
"Bütün Ortadoğu’da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler!
Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!"