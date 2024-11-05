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Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, randevu talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, randevu talebini reddeden MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. İmamoğlu, “Biz nezaketi iyi biliriz, bundan kimse endişe etmemelidir. Bu, kendisinin kişisel fikridir ama bize dokunmaz. Randevu talebimi tekrar yineliyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiğini şu sözlerle duyurmuştu:
"Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmadım. Bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz."

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiBahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddettiGündem

 

 

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