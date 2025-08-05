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Ekrem İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi! Türkiye ve Almanya fiyatını eleştirdi

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "yerli" otomobil TOGG'un Almanya ve Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırarak vergi sistemini eleştirdi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'TOGG' tepkisi! Türkiye ve Almanya fiyatını eleştirdi
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İBB soruşturmaları kapsamına Silivri'de tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, "yerli" otomobil TOGG'un Almanya ve Türkiye'deki fiyatlarını karşılaştırdı. İmamoğlu, "Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz" dedi.

İmamoğlu TOGG'un Türkiye ve Almanya fiyatını eleştirdi

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"'Yerli' TOGG 'Almanya'da' 1 milyon 663 bin TL, Türkiye'de 2 milyon 363 bin TL. Adaletsiz vergi sisteminizle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı ceza haline getirdiniz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir düzeni inşa edeceğiz."

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