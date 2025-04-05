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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Korkma!'

Sosyal medya hesabından yeni mesajı paylaşılan Ekrem İmamoğlu, iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, "Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Korkma!'
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İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür.

86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz:

Korkma!

Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma!

Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun!

MİLLET BÜYÜKTÜR!"

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