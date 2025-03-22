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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan yeni mesaj gönderdi. İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda, "Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak" dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlandı. İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda, "Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın" denildi. 

İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: 

"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar. Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler."

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