Ekrem İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Çıkış yolu tektir

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmmaoğlu'nun yeni yıl mesajını paylaştı.

Yeni yıl mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bilerek isteyerek bütün kötülükleri akla gelmeyecek tacizleri yargı eliyle ülkemize yaşattıkları bir yılı geride bırakıyoruz. Bütün bu kötülükler ve yaşanan trajedi milletimizin fakirleşmesine, işsiz kalmasına, kendini güvende hissetmemesine, geleceği olmadığı düşüncesine ve derin bir ümitsizliğe kapılmasına sebep olmuştur. Çıkış yolu tektir: başımıza bela edilen ucube rejimden kurtulmak ve milletin egemenliği esası ile milletin iktidarını kurmaktır.

Bu yolda kararlılıkla, büyüyerek, bütünleşerek akıl, özgür ve güven içinde sandık ile seçimi kazanacağız.

Her şey çok güzel olacak! Yeni yılın kutlu olsun, bütün aileni sevgiyle selamlıyorum."