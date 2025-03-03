Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin harekete geçti. İmamoğlu, yarın suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İmamoğlu'nun hukuk ekibi, yarın saat 11.00'de Saraçhane'de açıklama yapacak.

Ne olmuştu?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, ifade için İmamoğlu’na 5 Mart’a kadar süre vermişti. İmamoğlu’nun avukatları iddiayı belgelerle yalanlamıştı.

İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmişti

Son olarak İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma yazısının kendilerine ulaştığını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısıyla YÖK’ün 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır.