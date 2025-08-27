Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz serbest bırakıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki gün Trabzon’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında önceki gün Trabzon'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol (imza) tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alındı. Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

