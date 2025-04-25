Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı Koçoğlu serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Koçoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pehlivan dün avukatı hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak.”