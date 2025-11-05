Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ile oğlu, ifade vermek üzere emniyete başvurdu.

Halktv.com.tr'den edinilen bilgilere göre Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, “rüşvet” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İmamoğlu ailesi, söz konusu ifade için saat 10.15 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun saat 11.00'de ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. İmamoğlu hakkında ayrıca 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti.