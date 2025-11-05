  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, “rüşvet” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te
Takip Et

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ile oğlu, ifade vermek üzere emniyete başvurdu.

Halktv.com.tr'den edinilen bilgilere göre Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, “rüşvet” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İmamoğlu ailesi, söz konusu ifade için saat 10.15 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun saat 11.00'de ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. İmamoğlu hakkında ayrıca 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

BMW, 3. çeyrekte maliyet düşüşleriyle karını artırdıBMW, 3. çeyrekte maliyet düşüşleriyle karını artırdıŞirket Haberleri

 

DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekDEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekGündem

 

Gündem
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken PKK'ya gerek yok
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi