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Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinde ikinci kez arama yapıldı

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve Başkanlık görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir'deki evinin etrafındaki arazide ikinci kez  arama yapıldı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinde ikinci kez arama yapıldı
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Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir Edremit'deki evinin etrafında dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi inceledi.

Özgür Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada,  Hasan İmamoğlu'nun evinin yakınlarında dün arama yapılmasına tepki göstererek, arazinin çok önceden belediyeye devrildiğini ve Hasan İmamoğlu'nun, "arasınlar dursunlar" dediğini söyledi.

"Dedektörlerle, dozerlerle aramışlar"

Özel, "Dün dedektörlerle, dozerlerle aramışlar. Ne var? Elde var sıfır. İyice akıllarını oynattılar. Ama vicdanları o kuyuya düşmüş. Bir şey bulamayacaklarını biliyoruz. Kediyle farenin oynadığı gibi birileri bunlarla oynuyorlar, kandırıyorlar bunları. Ve perişan oluyorlar. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu komutanlarına namuslu siyasetçilerine iftira attılar, nasıl rezil oldular? Aynı panikteler şu anda. O gün FETÖ'cüler ne yapıyorsa bugün de bu arkadaşlar aynılarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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