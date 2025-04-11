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Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan mahkeme görüldü. Dava 11 Temmuz'a ertelendi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi
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Ekrem İmamoğlu’nun gün içerisinde görülen üçüncü dava başladı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan dava 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bu sabah, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu, bu davaya katılmadı.  

SEGBİS ile katılmak istemedi 

İmamoğlu’nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği belirtildi.

Duruşma ertelendi

Dava 11 Temmuz'a ertelendi.

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