Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan mahkeme görüldü. Dava 11 Temmuz'a ertelendi.
Ekrem İmamoğlu’nun gün içerisinde görülen üçüncü dava başladı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan dava 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Bu sabah, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu, bu davaya katılmadı.
SEGBİS ile katılmak istemedi
İmamoğlu’nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği belirtildi.
Duruşma ertelendi
Dava 11 Temmuz'a ertelendi.