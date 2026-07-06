Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasında mütalaa açıklandı

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün aynı saatlere denk gelen üç ayrı davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, ilk olarak "casusluk" suçlamasıyla açılan davanın görüleceği Silivri'deki 4 No'lu duruşma salonuna getirildi.

Duruşmada, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın yanı sıra Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de hazır bulundu.

İmamoğlu'nun duruşmasında öncelik diploma davasına verildi

Mahkeme Heyeti’nin de gelmesiyle duruşma başladı. Savunmalara geçilmeden önce İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir söz aldı.

Demir, “Ekrem Bey’in 2 davası daha var. Saatler çakıştı” dedi ve İmamoğlu’nun öncelikli olarak diğer salonda görülecek olan “diploma” davasına katılma talebini iletti. Mahkeme Başkanı talebi kabul etti. İmamoğlu duruşma salonundan ayrıldı, “Diploma” Davasının görüleceği salona geçti.

Mütalaa açıklandı

Celse arasında değişen duruşma savcısı duruşmanın ilk saatlerinde tutukluklara ilişkin mütalaasını açıkladı; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’ün tutukluluklarının devamını talep etti. Duruşma, gazeteci Merdan Yanardağ’ın savunması ile devam ediyor.