Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk fotoğrafına ulaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 2 aydır Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.
Ailesiyle açık görüşte buluşan İmamoğlu'nun cezaevinden ilk fotoğrafı da yayımlandı. ODATV'de yer alan fotoğrafta İmamoğlu'nun kilo verdiği görüldü.
İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi.
Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da yer aldı. İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.