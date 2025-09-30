Ekrem İmamoğlu’nun "çirkin davası" için duruşma günü belli oldu

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle açılan "çirkin davasında" duruşma tarihi belli oldu.

26 Ekim 2024'te Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında Beykoz Belediyesi'nin AK Partli Meclis Üyesi Serkan Şahin, İmamoğlu'na "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" demişti.

İmamoğlu da “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermişti. Bunun üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılacağı ifade edildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.