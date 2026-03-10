Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında ikinci gün devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan (İBB) uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasında duruşma bugün 10:00'da devam edecek.

Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı.

Gergin geçen ilk günde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istemiş, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu seyircilerin dışarı çıkmaması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştükten sonra mahkeme heyeti bu kararından vazgeçmişti.

Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP lideri Özel'in duruşma sonunda mahkeme heyetini eleştirmesinin ardından Özel hakkında soruşturma açıldı.

Heyetteki üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olmasını eleştiren Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor" demişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İmamoğlu dünkü duruşmada kendisine söz verilmemesinden şikayet etmiş, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

Cuma ve haftasonu hariç 45 gün kesintisiz celse

BBC Türkçe'nin adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk celsenin cuma günleri ve haftasonları hariç 45 gün kesintisiz sürmesini planlıyor.

Davaya bu süreçte sadece 20 Mart'ta da Ramazan Bayramı'nın birinci günü tutukluların ve mahkumların açık görüş hakları nedeniyle ara verilmesi planlanıyor.

Arife günü ile ilgili planlar ise henüz netlik kazanmadı.

Duruşmaların her gün saat 10:00'da başlaması ve 17:00'de bitmesi öngörülüyor.