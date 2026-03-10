Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında ikinci gün devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan (İBB) uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasında duruşma bugün 10:00'da başladı.

İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmaya geldi.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, partililer, sanıkların aileleri, yabancı basın mensupları ve çok sayıda izleyici de yer aldı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında yer aldığı bazı baro başkanları ve bir kısım yabancı avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık avukatları iki kez kontrolden geçti

Sanık avukatları, mahkeme heyetinin, müdafilik kontrolü yapılmadan salona avukat alınmayacağına ilişkin bir kararı olduğunu, bunun üzerine binaya girmeden önce iki kere kontrolden geçirildiklerini belirterek, bu duruma slogan atarak ve duruşma salonunun kapısına vurarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu heyetle görüştü.

Kaboğlu'nun görüşmesinin ardından avukatlar kimlik kontrolü yapılmadan salona alındı.

Salona girerken izleyiciler tarafından alkışlanan sanıklar, yakınlarına el sallayarak karşılık verdi. Bunun üzerine jandarma görevlileri, sanıkları hızlıca yerlerine oturmaları konusunda uyardı.

Bazı avukatlar da "Selam vermek ne zamandan beri suç oldu?" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna diğer sanıklardan ayrı getirilirken, sanık avukatları, sanıklar, izleyiciler alkış tuttu, bazıları "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

İmamoğlu salona girdiğinde tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaştı.

Tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan'ın yanına oturması istenen İmamoğlu, jandarmanın gösterdiği sandalyeye oturmayı kabul etmedi.

"Kimin önünü kesiyorsunuz siz? Ağzımı bantla mı kapatacaksınız?"

İmamoğlu, jandarmaların hizasında bulunan, koridor tarafındaki sandalyede oturdu. Bunun üzerine jandarma görevlisinin, koridora sandalye getirerek İmamoğlu'nun yanına oturmasının ardından İmamoğlu, "Böyle olmaz. Kimin önünü kesiyorsunuz siz. Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Hakim gelecek, söyleyecek. Ben de ayaktayım. Nedir etrafımızda jandarma. Sağımda, solumda" ifadelerini kullandı.

Bu esnada salona gelen Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "Neresinde usulsüzlük var bunun? Jandarma arkadaşlar oturun" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Kimden korkuyorsunuz?" demesinin ardından Başkan Aylan, "Bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Kürsüye söz hakkı verdiğimiz gelecek. Yerinize geçin lütfen" diye konuştu.

Bu sırada İmamoğlu, "Dünden beri ne değişti?" derken, Başkan, "Çünkü dün size söz hakkı vermediğim halde. Kürsüye gelerek heyete, savcıya parmak salladınız. Söz hakkı gelince vereceğim. Benim önümde bir kişinin oturması doğru değil." ifadelerini kullandı.

Duruşma devam ediyor.

Dün neler oldu?

Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı.

Gergin geçen ilk günde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istemiş, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu seyircilerin dışarı çıkmaması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştükten sonra mahkeme heyeti bu kararından vazgeçmişti.

Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP lideri Özel'in duruşma sonunda mahkeme heyetini eleştirmesinin ardından Özel hakkında soruşturma açıldı.

Heyetteki üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olmasını eleştiren Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor" demişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İmamoğlu dünkü duruşmada kendisine söz verilmemesinden şikayet etmiş, "Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz" demişti.

Cuma ve haftasonu hariç 45 gün kesintisiz celse

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk celsenin cuma günleri ve haftasonları hariç 45 gün kesintisiz sürmesini planlıyor.

Davaya bu süreçte sadece 20 Mart'ta da Ramazan Bayramı'nın birinci günü tutukluların ve mahkumların açık görüş hakları nedeniyle ara verilmesi planlanıyor.

Arife günü ile ilgili planlar ise henüz netlik kazanmadı.

Duruşmaların her gün saat 10:00'da başlaması ve 17:00'de bitmesi öngörülüyor.