Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, "İbrahim Özkan polis eşliğinde ifadeye götürülüyor. Buna teknik olarak gözaltı demiyorlar. Buna polis eşliğinde ifade alımı diyorlar şu an adliyeye götürülüyor. Zannedersem İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak" dedi.

Saymaz, ayrıca, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız’ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförünün tutuklandığını söyledi.

Saymaz, "Kendisi daha önce itirafçı olan İBB iştiraklardan sorumlu başkan danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförü tutuklanmış. Dolayısıyla bu nedenle İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmış olabilir deniyor" diye konuştu.

Eski İYİ Partili Özkan, geçen sene İmamoğlu’nun danışmanı oldu

Ekrem İmamoğlu, 1 Kasım 2024'te eski İYİ Partili İbrahim Özkan’ı danışman olarak atadı.

Özkan, İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu desteklememe kararına tepki gösterdi.

Özkan 23 Aralık 2023’te partisinden istifa etti. Bu süreçte Özkan, İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı.

31 Mart Yerel seçimlerinden önce Özkan, CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapmasını destekledi. Özkan, İYİ Parti’nin buna yanaşmaması üzerine İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Artık hür ve müstakilim”

Özkan, 23 Aralık 2023’teki istifasını sosyal medya platformu X’te, “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” diyerek duyurdu.

Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum. — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023

Özkan’ın İmamoğlu’nun ekibine katılması, İmamoğlu’nun milliyetçi tabana yönelik bir adımı olarak da görüldü.