  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Takip Et

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, "İbrahim Özkan polis eşliğinde ifadeye götürülüyor. Buna teknik olarak gözaltı demiyorlar. Buna polis eşliğinde ifade alımı diyorlar şu an adliyeye götürülüyor. Zannedersem İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak" dedi.

Saymaz, ayrıca, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız’ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförünün tutuklandığını söyledi.

Saymaz, "Kendisi daha önce itirafçı olan İBB iştiraklardan sorumlu başkan danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförü tutuklanmış. Dolayısıyla bu nedenle İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmış olabilir deniyor" diye konuştu.

Eski İYİ Partili Özkan, geçen sene İmamoğlu’nun danışmanı oldu

Ekrem İmamoğlu, 1 Kasım 2024'te eski İYİ Partili İbrahim Özkan’ı danışman olarak atadı.

Özkan, İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu desteklememe kararına tepki gösterdi.

Özkan 23 Aralık 2023’te partisinden istifa etti. Bu süreçte Özkan, İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı.

31 Mart Yerel seçimlerinden önce Özkan, CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapmasını destekledi. Özkan, İYİ Parti’nin buna yanaşmaması üzerine İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Artık hür ve müstakilim”

Özkan, 23 Aralık 2023’teki istifasını sosyal medya platformu X’te, “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” diyerek duyurdu. 

Özkan’ın İmamoğlu’nun ekibine katılması, İmamoğlu’nun milliyetçi tabana yönelik bir adımı olarak da görüldü.

Devlet üniversitelerinde kontenjan daralıyor: Parayı veren yabancı kolayca yerleşiyorDevlet üniversitelerinde kontenjan daralıyor: Parayı veren yabancı kolayca yerleşiyorEğitim
Gündem
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?
Rıza Akpolat: 415 yıl hapsim istendiğine göre bana "itirafçı oldu" diyenler özür dileyecek mi?
Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dedi
Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dedi
İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi sürüyor: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da terör operasyonları: 1526 şüpheli tutuklandı
İbrahim Özkan kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan neden gözaltına alındı?
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğluna elektronik kelepçe taktırdı