Ekrem İmamoğlu'nun "diploma iptal" davası görüldü: Neler söyledi?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada beyanların alınmasının ardından oturum sona erdi.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını 15 gün içinde dosya üzerinden açıklayacağı belirtildi.

Neler oldu?

Davanın ilk duruşması, İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki mahkeme salonunda yapıldı.

Mahkeme, son ara kararında idare mahkemesi salonunun kapasitesinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin kurulamaması ve tutuklu bulunan davacının bekleyeceği uygun yerin olmaması gerekçeleriyle davayı Silivri Cezaevi'ne almıştı.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı. İmamoğlu duruşma salonuna, izleyicilerin alkışları arasında getirildi.

Ekrem İmamoğlu duruşmada ne söyledi?

DW Türkçe'de yer alan habere göre duruşma sırasında Ekrem İmamoğlu, yatay geçiş başvurusunun üniversite tarafından incelendiğini, derslerinin tek tek değerlendirildiğini, hangi derslerden muaf olacağının, hangi dersleri alması gerektiğinin açıkça belirlendiğini anlatan İmamoğlu, mahkemeye sunduğu belgede bunların tamamının bulunduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu benim diplomam. Ve bugün deniliyor ki: 'Üniversite geri alacak.' Hadi oradan! Hadi oradan! Bu diploma, İstanbul Üniversitesi'nin inceleyerek, araştırarak, ölçerek ve kabul ederek kendi iradesiyle verdiği resmî bir devlet belgesidir. Yıllarca geçerli sayılmıştır. Yıllarca devletin tüm kurumlarında kabul edilmiştir. (...) Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra, 35 yıldır (yatay geçiş tarihinden itibaren) geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Sormak zorundayım, 35 yıl boyunca susan idare, neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçmiştir?"

İmamoğlu duruşmada yaptığı konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı diplomanın iptal edilmesi yönünde İstanbul Üniversitesi'ni "açıkça tehdit ettiğini" de söyledi. İmamoğlu, savcılığın "diplomayla ilgili işlemlerin" yapılması için 24 Şubat 2025'te üniversiteye gönderdiği yazıya ilişkin şu yorumu yaptı:

"Açıkça şunu söylüyorlar: 'Bu kişi, bu diplomayla her an cumhurbaşkanı adayı olabilir. Acele edin.' (...) Bir savcı, bir üniversiteye yazı yazarak, 'Bu kişi aday olabilir, diplomasını iptal edin' diyebilir mi? Böyle bir yetki olabilir mi? Bu, yargı eliyle koca İstanbul Üniversitesi'ni tehdit etmektir."

Karar ne zaman açıklanacak?

Bu arada duruşma öncesinde salona girmek isteyenlerle jandarma arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. ANKA haber ajansı, jandarmanın aralarında CHP üyelerinin de olduğu salona girmek isteyen kalabalığa karşı cop kullandığını aktardı.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi heyeti, duruşma yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.

31 yıl sonra iptal edilen diploma

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 28 kişinin lisans diplomasının iptaline karar vermişti.

Kararın gerekçesi, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiası oldu.

Üniversite, 28 kişinin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

18 Mart'taki iptal kararından bir gün sonra, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı açan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da soruşturma kapsamında tutuklandı.

22 Mayıs'ta idare mahkemesi, İstanbul Üniversitesi'ne müzekkere yazarak iptal kararına dayanak olan bilgi ve belgeleri istedi.

Ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 20 Haziran 2025 tarihli yaz kararnamesinde davaya bakan İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil ve üye hâkim Gün Yazıcı'yı görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı.

Yeni heyet, 30 Temmuz 2025'te diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Silivri'de görülen davada iptal talebi esastan görüşülüyor.