Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasında karar çıktı

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "diploma iptali"ne yönelik kritik bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

İmamoğlu’nun avukatları kararın kaldırılmasını talep etmişti

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada ret kararı vermişti. Mahkeme gerekçesinde, yatay geçiş sürecinde idare tarafından yapılan hataların “sehven yapılan basit hatalar” düzeyinde olmadığına dikkat çekilmiş, ortaya çıkan hukuki sakatlıkların başvuran tarafından bilinmemesinin ise hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

İmamoğlu’nun avukatları, yerel mahkeme kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak kararın kaldırılmasını talep etmişti. Başvuruda, işlemin yetkisiz makam tarafından tesis edildiği, kararın Fakülte Yönetim Kurulu yerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alındığı ve yönetim kurulunun usule uygun teşekkül etmediği yönünde iddialar ileri sürülmüştü.

Danıştay'a taşınacak

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin oy birliğiyle 13 Mayıs 2026'da aldığı karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yoluna başvurulabilecek.