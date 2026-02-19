Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddi kararı, İstinaf'a taşıdı
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine İmamoğlu’nun avukatları, kararın yürütmesinin durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvurdu.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’nin yönetim kurulu kararıyla iptal edilen diploması için idare mahkemesini açtığı dava reddedilmişti.
Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatları, kararın yürütmesinin durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvurdu.
