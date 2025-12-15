  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu’nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin davada duruşma tarihi belli oldu. Dava 15 Ocak 2026’da İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili açılan davada önemli bir adım atıldı. İptal kararına itiraz eden İmamoğlu’nun başvurusunun görüşüleceği duruşma tarihine resmi olarak karar verildi.

Dava, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de görülecek

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açılan dava, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de görülecek. Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından yapılacak.

