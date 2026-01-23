Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında karar çıktı

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti

Davanın geçmişinde ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan diploma iptali kararına karşı idare mahkemesine başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, İmamoğlu “davacı”, İstanbul Üniversitesi ise “davalı” olarak yer almıştı.

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihinde aldığı; İmamoğlu’nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline ilişkin kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali istendi. Kararın uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği vurgulanan başvuruda, karşı tarafın savunması beklenmeden işlem yapılması ya da savunma sürelerinin kısaltılması, gerek görülmesi halinde tebligatların memur eliyle gerçekleştirilmesi talep edildi. Ayrıca davanın duruşmalı olarak incelenmesi istenmişti.

Başvuru dilekçesine, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün yatay geçişe ilişkin gazete ilanı, Ekrem İmamoğlu’nun lise diploması ve üniversite not dökümleri, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları ile çeşitli akademisyenler tarafından hazırlanmış hukuki mütalaalar da eklenmişti

Mahkeme, 25 Temmuz 2025 tarihinde verdiği kararla, diplomanın iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.