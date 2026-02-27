Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davası 5 Mart'a ertelendi

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, İmamoğlu’nun avukatlarının duruşma öncesinde hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yaptığını ve buna dair makbuzun dosyaya sunulduğunu belirtti. Savcı, bu nedenle davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Haber Global'den Enes Geyik'in haberine göre mahkeme heyeti, dosyadaki işlemlerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

İddianamede, SAHA EXPO fuarında yaşanan tartışma sırasında İmamoğlu’nun bir vatandaşa yönelik sarf ettiği “çirkin” ifadenin hakaret suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

Öte yandan İmamoğlu hakkında daha önce de savcılara hakaret ettiği iddiasıyla açılan bir dava, ön ödeme yapılması nedeniyle düşmüştü.