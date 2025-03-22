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Ekrem İmamoğlu'nun ikinci emniyet ifadesi sona erdi

Son dakika gelişmesi... Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ifade verme işlemi sona erdi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun ikinci emniyet ifadesi sona erdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak"iddiaları ile, yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında 18 sayfalık ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade işlemlerini tamamladı.

Böylece, İmamoğlu, gözaltına alındığı iki soruşturma kapsamında da ifadesini vermiş oldu.

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