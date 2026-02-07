Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

  1. Ekonomim
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.

Kamburoğlu'nun gözaltına alınma nedeni henüz bilinmiyor.

