Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu dahil 18 ismin hesaplarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, aralarında tutuklu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de bulunduğu 18 kişi hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Medyascope’ten Furkan Karabay’ın haberine göre soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Mayıs’ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı. Dosyada, gizlilik kararı olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan isimler şöyle:

Ali Erhan Tamer, Can Dağdelen, Cem Çelik, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, İbrahim Büllülü, Mehmet Selim İmamoğlu, Melik Geçek, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Keleş, Naim Erol Özgüner, Neriman Atalay, Nihan Narin, Süleyman Atik, Şenife Atasal, Tuncay Yılmaz, Yener Torunler, Zafer Keleş.