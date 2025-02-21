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Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısı açıklandı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde topladığı imza sayısı açıklandı.

CHP'li Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu açıkladı.

Günaydın, diğer aday Dursun Çiçek'in başvurusunun henüz kendilerine ulaşmadığını bildirerek tek adayın İmamoğlu olduğunu bildirdi.

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