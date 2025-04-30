Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı Le Meridien Hotel’in müdürü Sinan Udil ve otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu serbest bırakıldı.

Otel yöneticileri dün gözaltına alınmıştı

İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

İki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne oldu?

İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde bazı kişilerle yapacağı görüşmeden önce korumaların kameraları bantla kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girmişti.

12 Ekim tarihli görüntülerde, sabah saat 08:48’de otele bir kişinin elinde bavulla geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumaların otele geldiği görüldü.

Görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından sabah saat 09:14'te bantla kapatıldığı soruşturma dosyasına girdi. İmamoğlu ise saat 10:04’te geldi.

İBB 2. dalga operasyonu: 18 kişi tutuklandı

İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimlerle ilgili kararlar belli oldu.

3 ayrı sulh ceza hakimliği İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da aralarında bulunduğu 4 kişiye ev hapsi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun da bulunduğu 18 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB’de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ve Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu.

Ayrıca İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, iş insanı Rasim Kaya hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

Eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Ayhan Koç, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan hakkında ise sulh ceza hakimliği diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.