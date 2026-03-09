  1. Ekonomim
  Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor

CHP’nin Silivri’de İBB Davası için kurduğu Dayanışma Merkezi’nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor
Fotoğraf: X - @umuttastangzt
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP tarafından Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezi’nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi’ne gelenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.

