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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam edilecek

İBB soruşturmasında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam edilecek. 

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam edilecek
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. 

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam edilecek. 

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