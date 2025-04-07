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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik mali suç soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan 'terör' ve 'yolsuzluk' operasyonlarının ardından 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. 

İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi.

Dilekçede, "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" denildi. 

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