Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı için de erişim engeli istendi

Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

ifade.org.tr’nin haberine göre karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye'de bloke etmedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Perşembe günü Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Yaklaşık 10 milyon takipçisi olan @ekrem_imamoglu hesabında, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklaması yer alıyor.

Erişim engeli kararının, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararın gerekçesini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkından mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.”

Erişim engeline dair X'ten açıklama geldi

X, Global Government Affairs isimli hesaptan, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi.

Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi.

Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır.

"Karara uyulmaması platformun kısıtlanmasına yol açabilir"

Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır.

X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Adil yargilama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz.

Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir."