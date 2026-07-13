Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davasında kritik gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılamasında beklenen karar çıkmadı. Ön ödeme sürecinin tamamlanmasıyla davanın düşebileceği yönünde beklenti oluşurken, duruşma savcısının değişmesi nedeniyle mahkeme dosyanın incelenmesine devam edilmesine karar verdi. Yargılama, 8 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Davanın düşmesi beklenirken karar çıkmadı

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, bir önceki duruşmada dosyadaki "bilirkişiyi etkileme" suçlaması çıkarıldı. Geriye kalan suçlamanın ön ödeme kapsamında değerlendirilmesi üzerine İmamoğlu'nun avukatları mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini yerine getirdi.

Bu gelişmenin ardından, bugün görülen duruşmada davanın düşmesine karar verilmesi beklentisi oluştu.

İmamoğlu'nun davası 8 Aralık'a kaldı

Ancak duruşma savcısının değişmesi nedeniyle görevlendirilen yeni savcı, dosyayı incelemek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme de talebi kabul ederek, ön ödemesi yapılan dosyanın duruşmasını 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Soruşturmanın perde arkası

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini öne sürmesinin ardından başlatıldı.

İmamoğlu, Satılmış B. isimli bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda da görev aldığını söylemiş, bu açıklamaların ardından hakkında dava açılmıştı.

İmamoğlu dosyasında savcı değişikliği süreci uzattı

Bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı yönünde mütalaa verdi. Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin yalnızca TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ileri sürdü.

Mahkeme ise kalan suçlamanın ön ödeme kapsamında olduğuna karar vererek eksik işlemlerin tamamlanması amacıyla duruşmayı bugüne bırakmıştı. Savcı değişikliği nedeniyle dosya bu kez 8 Aralık 2026 tarihine ertelendi