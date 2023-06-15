Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin bir ihale nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’yla beraber 6 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına, İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

Duruşma 30 Kasım saat 15.00'e ertelendi.

"Bunlar davanın siyasi yürüdüğünün işaretidir"

Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi: "Bugünkü duruşmada İçişleri Bakanlığı'nın avukatı davaya müdahil olma talebinde bulundu. Bu talep mahkeme tarafından kabul edildi. İçişleri Bakanlığı bu davaya sanıklar aleyhine olmak üzere davadan zarar gördüğü iddiasıyla müdahil oldu. İçişleri Bakanlığı'nın ne gibi bir davadan zarar görme durumu ve hakkı vardır. Bunlar davanın siyasi yürüdüğünün işaretidir."

"Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir duruşmadan çıktık." diyen Günaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu duruşmasından daha çıktık. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığının ilk yıllarında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla bir soruşturma yürütülmüştü. Danıştay soruşturma iznini iptal etmişti.

2020'den itibaren Soylu yönetimindeki İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye gönderilen mülkiye müfettişleri bu davayı yeni bir forma dönüştürdüler. Hazırladıkları müzekkereyi savcılığa yollayarak savcılığın incelemesini sağladılar ve bir iddianame düzenlendi. Bugün ilk duruşmasıydı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu'yla beraber belediyede çalışan arkadaşlar da yargılandılar.

İddia ettiğiniz gibi ihale dosyasında belgelerin yokluğu söz konusu değildir. Zarf açma tutanağında net olarak görebilirsiniz.

250 bin TL'lik kamu zararına uğratma iddiasına yönelik arkadaşlarımız dediler ki, o yıllarda asgari ücrette önemli bir artış olmuştu, o yansıtıldı. Herhangi bir zarar söz konusu değildir.

Ortada bir suç yoktur. Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir duruşmadan çıktık.

30 Kasım 2023'e ertelendi. Ancak ifade ederim ki İmamoğlu bu duruşmada ita amiri değildir. İmzası yoktur. Bu duruşmanın içerisine İmamoğlu'nun dahil edilmeye çalışılması da hukuki garabettir.

Yeni bir siyasi yasak getirme çabası içerisindeler. Bu İmamoğlu hakkında açılan davalar demetinin son halkasıdır. Ahmak davasından dolayı 2 yıl hapis cezası ve siyasi yasak verildi. İstinaf mahkemesinde bekliyor.

İtibar suikastı yapılarak ihale bazlı davaların gelebileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir siyasi suikast davasıdır. Açanların elinde patlayacaktır."