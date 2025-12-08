Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bugün diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görüldü.

16 Şubat 2026'ya ertelenen davada İdari Mahkemesi'nin kararı beklenecek.

“Bu çok enteresan”

İmamoğlu duruşmada savunma yaptı.

"Son zamanlarda yaşanan tablo bile tek başına gerçekten ibretliktir. Adımın geçtiği tüm ceza davalarında hakimlerin yeri değiştirildi. Bu çok enteresan gerçekten." diyen Ekrem İmamoğlu, "Adalet siyasete tabi değildir. Yani siz siyasete tabi misiniz. Millet adına karar vermek için mi buradasınız. Biz bunun ispatını hep beraber yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik süren soruşturmada, davaya bakacak heyetin yeniden kurulduğunu bunun da adil yargılama hakkında aykırı olduğunu söyleyen İmamoğlu, savunmasında şunları söyledi:

“Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım”

"- Bütün Türkiye duyacaktır; bütün evraklarımın, yaptığım bütün işlemlerin, sunduğum bütün belgelerin tek tek gerçek olduğunu, sahte olmadığını ispat edersem, bunu sağlarsam, siz bu baskı altında, bu atmosferde gerçekten bağımsız bir karar verebilecek misiniz.

- Bilinsin ki hakim değiştirerek adalet değişmez; savcı terfi ettirilerek gerçek asla gizlenemez. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt, en saçma, en uydurma davasındayız. Diplomam iptal edilerek yapılan hukuksuzluğa, bu sefil iptal kararına altlık oluşturmak için açılan davadayız.

- Neymiş evrakta sahtecilik yapmışım. Tam bir iftira, kumpas, içi yalanlarla, çarpıtmalarla ve aldatmalarla dolu bir iddia. Diplomam anamın ak sütü kadar helaldir, yasaldır, meşrudur.

- Kimsenin hakkını yemedim, hiçbir evrakta sahtecilik yapmadım. Devletin üniversitesinin açtığı kontenjana, verdiği gazete ilanına başvurup hak kazandım."

İlk duruşmada neler olmuştu?

Davanın ilk duruşması 12 Eylül günü görülmüştü. İddianamenin özetlendiği duruşma, 20 Ekim'e ertelenmişti.

İkinci duruşmada ise salona izleyici olarak girmek isteyenlerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

İmamoğlu davada, suçlamanın siyasi olduğunu savunmuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık'a ertelemişti.