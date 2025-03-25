Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çarşamba günü seçim yapılacak.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

CHP'nin oylarıyla belirlenecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.

Başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.

Halihazırda görevi İBB birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor.

NTV'de yer alan kulis haberine göre Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere CHP'li iki ilçe başkanının ismi geçiyor; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün.

NTV'ye konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, büyükşehir belediyeler kanununun 5126. maddesine dikkat çekti. Buna göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.

2017 yılında Mevlüt Uysal seçilmişti

2017 yılında Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yine İBB meclisi içinde yapılan oylamayla dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti.