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Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını iptal etti. Kararın gerekçesi olarak "mezuniyet koşullarındaki eksiklikler" gösterildi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun lisans diplomasını yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

Gerekçe olarak 'koşulların sağlanamaması' gösterildi

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği'ndeki lisans mezuniyet koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan koşullarda eksiklik nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasını karara bağladı

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasını da karara bağladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının da yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart'ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, duruşmanın da 11 Eylül'de yapılmasına hükmetmişti.

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