Ekrem İmamoğlu’nun “makam aracı” davası: 23 Ekim’e ertelendi

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Bu davada sanık olan ve "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da diğer davanın görüldüğü salondan çıkarılarak bu duruşmaya getirildi.

Duruşmada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve sanıkların yakınları ile bazı partililer de izleyici olarak yer aldı.

Hakim, kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddianamenin özetini okudu.

Savunmasını yapan Ekrem İmamoğlu, çok yanlış bir dava açıldığını düşündüğünü söyledi.

İmamoğlu, 9 Mart itibarıyla bugün 100'üncü duruşmasına girdiğini anlatarak, bu kürsüde bulunduğu her duruşmada, yer aldığı bütün davalarda haksızlıkları, adaletsizlikleri anlatmaya çalıştığını savundu.

Ekrem İmamoğlu, "Bu dava ilk bakışta bir makam arabası meselesi olarak görülebilir ama öyle değildir, siyasidir ve siyasi saiklerle üretilmiştir. Benim için mesele her zaman milletine hizmet etmenin yolunda olmaktan ve milletine hizmet ederken de fedakarlığı önde tutmaktan geçmiştir. Hiçbir zaman makamla ilişki kurarak, makamın büyüttüğü bir insan olmadım." beyanında bulundu.

İmamoğlu, savunmasında şunları söyledi:

"Esasen bugün burada bulunmamızın basit tanımını söylüyorum, belediyeye kayıtlarda, evraklarda da belli olduğu şekliyle yüksek maliyetlerle tariflenmiş bir aracın bedelini bana söylediklerinde, bir makam aracının ya da makam hizmet aracının, çünkü o dönemde kiralanmış, kira işlemi yapılmış bir ihalede önüme getirdikleri aracın bedelini öğrendiğimde, 'Yahu bu aracın daha iyisi bende var, ben kullanıyorum.' diyerek bilabedel o aracı kamuya tahsis etmemle ilgili bir süreçten dolayı buradayım.

İşin özeti şu, o dönem KDV dahil, yanlış hatırlamıyorsam 7 bin 200 lira ihale, 2024 rakamlarıyla ki ben 2015'te arabamı tahsis ettim, o günün rakamlarıyla, 3 bin dolara tekabül eden, aylık kirası 3 bin doları aşan bir aracın kiralanması yerine, 'Bu arabadan bende de var. Ben bu arabamı kullanmaya devam edeyim, buna gerek yok. Geri iade edin. Bu arabayı belediyeye bedava tahsis edelim, şirketimin arabasıdır.' diyerek yapılan işlemden Ekrem'e suç çıkarma girişimidir."

Kendisinin kullandığı 20 bin liralık benzinden bahsedildiğini söyleyen İmamoğlu, "2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız, o dönem fark ediliyor, paramızı o dönem yatırdık tekrardan gittik belediyenin kasasına. Belgesi mutlaka size ulaşacaktır." savunmasını yaptı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Yılmaz, Ercan Doğan, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, Bülent Arslaner, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker ve Selçuk Altun ile sanık avukatlarının savunmaları alındı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, savunmalara diyeceği bir şey olmadığını belirterek, diğer sanıkların savunmalarının alınmasını talep etti.

Mahkeme, diğer 4 sanığın savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, İmamoğlu İnşaat'ın 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği aktarılıyor.

Söz konusu dilekçenin 9 Şubat 2015'te Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildiği anlatılan iddianamede, encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre encümenin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyetteki bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve bu aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmadığı ifade ediliyor.

Ayrıca iddianamede, bu nedenlerle Belediye Kanunu'nda sayılan görev ve yetkileri arasında olmamasına ve Taşıt Kanunu'na aykırı olmasına rağmen, özel mülkiyetteki bir aracın giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde karar alan encümen üyeleri Çanakçi, Demirtaş, Keleş, Köker, Altun, İlyas Yılmaz ve Orhan Yılmaz ile encümen kararına dayanarak aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt alımı harcamalarını gerçekleştirmek ve ödemeleri yapmakla görevlerinin gereğine aykırı davranan dönemin Beylikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ile Destek Hizmetleri personeli Bülent Arslaner'in sorumlu olduğu kaydediliyor.

Belediye ihalesinde usulsüzlük

İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünce 25 Aralık 2018'de 65 bin 600 lira bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları Malzemesi Alım İşi" ile 15 Ocak 2019'da 65 bin 800 lira bedelli iki ayrı "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları İşi" için temin alımı yapıldığı anlatılıyor.

Kamu İhale Kanunu'na göre büyükşehir belediye sınırları içerisindeki idareler için doğrudan temin parasal limitinin KDV hariç 67 bin 613 lira olduğu hatırlatılan iddianamede, belediyenin iki ayrı doğrudan temin alımı yaptığı bildiriliyor.

İddianamede, her iki alımın bedelinin de tek başına 67 bin 613 liralık doğrudan temin limitinin altında kaldığı ancak her iki işin de aynı nitelikte olduğu belirtilerek, "Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesine aykırı olarak rekabet, eşitlik ve kaynakların etkin kullanılması ilkeleri ihlal edilerek doğrudan temin sınırının altında kalmak amacıyla aynı nitelikteki eğitmen çalıştırılması hizmeti işinin 2 kısma bölünerek doğrudan temin usulü ile alımların gerçekleştirildiği sabittir." deniliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanık Ercan Doğan'ın "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede sanık Mehmet Zeki Çanakçi'nin ayrıca daha önce aldığı bir cezadan dolayı denetim süreci içindeyken yeni bir suç işleyerek denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrandığı belirtiliyor.