Ekşi Sözlük açılacak mı? Yeniden erişim engeli kararı

Erişim engeli haberleriyle gündemde kalmaya devam eden Ekşi Sözlük ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), getirdiği erişim engeli kaldırıldıktan sonra yeni alınan bir kararla Ekşi Sözlük tekrar engellendi.

2 Şubat'ta Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırılmıştı. BTK erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etti.

Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, "ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" ifadesini kullanımmıştı.

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan Ekşe Sözlük'e bu karardan sonra yeni bir ereşem engeli getirildi.

21 Şubat'ta Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. BTK’nın sorgu sayfasında “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.