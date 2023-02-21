Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e, BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK'nın internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.