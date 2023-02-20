  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Ekskavatörün ucunda ölüm oyunu!
Takip Et

Ekskavatörün ucunda ölüm oyunu!

Adıyaman'da bir vatandaş canını hiçe sayıp, enkazın dördüncü katından ekskavatörün ucuna yüklediği çamaşır makinesini indirdi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adıyaman’da depremden canlarını zor kurtaran vatandaşlar eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bahçelievler Mahallesinde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi.

ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor

Türkiye Haberleri

ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye