Ela Rumeysa Cebeci bir kez daha ifade vermek için adliyeye getirildi

İstanbul merkezli olarak tanınmış isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Cebeci’ye ilişkin dosyanın ayrıntıları netleşti. Aralık 2025’te yakalanan ve Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerde uyuşturucu kullanımı tespit edilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasıyla 17 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtilirken, Cebeci’nin daha önceki ifadelerinde madde kullandığını kabul ettiği, ancak herhangi bir uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

4. kez adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Habertürk'e yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu olan Ela Rumeysa Cebeci, ifadesi alınmak üzere 4. kez adliyeye getirildi. Cebeci'nin itirafçı olduğu iddia edilmişti.

Soruşturmanın genişlemesiyle yeni tanık beyanları ve dijital incelemeler doğrultusunda Cebeci'nin ek ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Özellikle ünlü yapımcı Timur Savcı ile uyuşturucu teminine ilişkin mesajlaşmalarının dosyaya girmesi ve Savcı'nın saç testinde kokain çıkması, soruşturmaya yeni boyut kattı. Adliyedeki işlemlerin ardından Cebeci'nin yeniden cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gibi isimler de ifade vermiş, ancak serbest bırakılmıştı.