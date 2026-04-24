Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiri ile tahliye edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıkmıştı.
17 Aralık'ta tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan" tutuklandığını açıklamıştı.