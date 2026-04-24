  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Takip Et

Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiri ile tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Takip Et

Geçtiğimiz aylarda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Uyuşturucu soruşturması | Ela Rümeysa Cebeci: Satıcısı değil, kullanıcısıyım

 Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oldu: İşte ifadesi...

 17 Aralık'ta tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan" tutuklandığını açıklamıştı.

 