Ela Rümeysa Cebeci’den Timur Savcı’ya dikkat çeken mesaj: Up olmak istiyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B Prodüksiyon’un ortaklarından yapımcı Timur Savcı’nın geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde Savcı’ya, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yer, ekipman ya da malzeme temin etmek ve kullanıcıların yakalanmasını zorlaştıracak tedbirler almak suçlamalarının yanı sıra, kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak yönünde suç isnat edildiği belirtildi. Sabah'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Cebeci cep telefonunun şifrelerini verdi

Uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındığında kendisine ait iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla güvenlik birimlerine teslim etmiş, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler ortaya çıkmıştı.

Timur Savcı ile mesajları ortaya çıktı

Bu kapsamda yapılan dijital incelemelerde TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu belirlendi. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Cebeci'ye iş yerinin konumunu gönderen Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına dahil edildi.

"UP olmak istiyorum"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.