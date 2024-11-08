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Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.

"Afet beklemiyorum"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum." ifadelerine yer verdi. 

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