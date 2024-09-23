Elazığ'da 13 saatlik rötar! Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, yolcuları isyan etti

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, uçuş öncesi Elazığ Havalimanı'na gitti. Yolcular uçuş saati beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yapılan diğer bir anonsta bu kez de 20.00'ye ertelendiği duyuruldu.

"Uçuş sürem doldu"

Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartıştı. Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular isyan etti.