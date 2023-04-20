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Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde maydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen deprem sonrasında saat 01.58 itibariyle ilimizdeki AKOM, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

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